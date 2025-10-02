Каталог компаний
Scale AI
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Технический менеджер программ

  • Все зарплаты Технический менеджер программ

  • Mexico

Scale AI Технический менеджер программ Зарплаты в Mexico

Компенсация Технический менеджер программ in Mexico в Scale AI составляет MX$1.38M за year для L4. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scale AI. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

MX$3.09M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на MX$579K+ (иногда MX$5.79M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Scale AI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Технический менеджер программ предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Технический менеджер программ at Scale AI in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$30,091,134. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Технический менеджер программ role in Mexico is MXMX$23,042,233.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Scale AI не найдены

Похожие компании

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Все компании ➜

Другие ресурсы