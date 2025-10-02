Компенсация Менеджер проектов in San Francisco Bay Area в Scale AI составляет от $122K за year для L3 до $312K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $120K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scale AI. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Scale AI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.