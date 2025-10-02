Каталог компаний
Scale AI
Scale AI Менеджер проектов Зарплаты в San Francisco Bay Area

Компенсация Менеджер проектов in San Francisco Bay Area в Scale AI составляет от $122K за year для L3 до $312K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $120K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scale AI. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 2 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Scale AI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Часто задаваемые вопросы

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Менеджер проектов pozīcijai Scale AI in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $340,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Scale AI Менеджер проектов pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $120,000.

Другие ресурсы