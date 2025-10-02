Каталог компаний
Scale AI
Scale AI Бизнес-операции Зарплаты в San Francisco Bay Area

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scale AI. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя общая компенсация

$172K - $200K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$152K$172K$200K$220K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Scale AI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-операции в Scale AI in San Francisco Bay Area составляет $220,150 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Scale AI для позиции Бизнес-операции in San Francisco Bay Area составляет $151,700.

