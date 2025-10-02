Каталог компаний
Scalable Capital
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

  • Munich Metro Region

Scalable Capital Менеджер по разработке ПО Зарплаты в Munich Metro Region

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Munich Metro Region в Scalable Capital составляет €104K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scalable Capital. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Общая сумма в год
€104K
Уровень
-
Оклад
€84.4K
Stock (/yr)
€19.9K
Бонус
€0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Scalable Capital?

€141K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €26.5K+ (иногда €265K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Scalable Capital in Munich Metro Region составляет €112,370 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Scalable Capital для позиции Менеджер по разработке ПО in Munich Metro Region составляет €104,847.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Scalable Capital не найдены

Похожие компании

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • Все компании ➜

Другие ресурсы