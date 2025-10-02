Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Moscow Metro Area в SberMegaMarket составляет RUB 3.81M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SberMegaMarket. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
SberMegaMarket
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Общая сумма в год
RUB 3.81M
Уровень
Middle
Оклад
RUB 3.81M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в SberMegaMarket?

RUB 13.26M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в SberMegaMarket in Moscow Metro Area составляет RUB 4,236,528 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SberMegaMarket для позиции Инженер-программист in Moscow Metro Area составляет RUB 3,814,620.

Другие ресурсы