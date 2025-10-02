Каталог компаний
Sberbank
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Венчурный капиталист

  • Все зарплаты Венчурный капиталист

  • Moscow Metro Area

Sberbank Венчурный капиталист Зарплаты в Moscow Metro Area

Средняя общая компенсация Венчурный капиталист in Moscow Metro Area в Sberbank составляет от RUB 4.02M до RUB 5.83M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя общая компенсация

RUB 4.55M - RUB 5.29M
Russia
Типичный диапазон
Возможный диапазон
RUB 4.02MRUB 4.55MRUB 5.29MRUB 5.83M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Венчурный капиталист заявок в Sberbank чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

RUB 13.26M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на RUB 2.49M+ (иногда RUB 24.87M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


Внести данные
Какие карьерные уровни в Sberbank?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Венчурный капиталист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Аналитик

Часто задаваемые вопросы

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Венчурный капиталист u Sberbank in Moscow Metro Area ima godišnju ukupnu naknadu od RUB 5,827,593. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sberbank za ulogu Венчурный капиталист in Moscow Metro Area je RUB 4,015,652.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Sberbank не найдены

Похожие компании

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Все компании ➜

Другие ресурсы