Каталог компаний
Sberbank
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

  • Moscow Metro Area

Sberbank Архитектор решений Зарплаты в Moscow Metro Area

Компенсация Архитектор решений in Moscow Metro Area в Sberbank составляет от RUB 5.85M за year для L7 до RUB 8.02M за year для L13. Медианный yearный компенсационный пакет in Moscow Metro Area составляет RUB 5.88M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
RUB 5.85M
RUB 5.48M
RUB 0
RUB 378K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Посмотреть 4 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

RUB 13.26M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на RUB 2.49M+ (иногда RUB 24.87M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в Sberbank?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Архитектор решений предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Sberbank in Moscow Metro Area составляет RUB 11,453,992 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sberbank для позиции Архитектор решений in Moscow Metro Area составляет RUB 6,116,484.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Sberbank не найдены

Похожие компании

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Все компании ➜

Другие ресурсы