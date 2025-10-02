Компенсация Менеджер по разработке ПО in Moscow Metro Area в Sberbank составляет от RUB 4.13M за year для L12 до RUB 8.14M за year для L13. Медианный yearный компенсационный пакет in Moscow Metro Area составляет RUB 5.22M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
