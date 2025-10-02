Каталог компаний
Sberbank
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Инженер-программист Зарплаты в Saint Petersburg Metro Area

Компенсация Инженер-программист in Saint Petersburg Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.9M за year для L7 до RUB 5.58M за year для L13. Медианный yearный компенсационный пакет in Saint Petersburg Metro Area составляет RUB 3.32M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
(Начальный уровень)
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
Посмотреть 4 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

RUB 13.26M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на RUB 2.49M+ (иногда RUB 24.87M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в Sberbank?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Инженер мобильной разработки

Фронтенд-разработчик

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

DevOps-инженер

Инженер надёжности сайта

Системный инженер

Адвокат разработчиков

Научный сотрудник

Инженер ИИ

Часто задаваемые вопросы

Sberbank in Saint Petersburg Metro AreaИнженер-программист最高薪酬方案，年度總薪酬為RUB 5,577,767。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
SberbankИнженер-программист職位 in Saint Petersburg Metro Area年度總薪酬中位數為RUB 2,819,722。

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Sberbank не найдены

Похожие компании

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Все компании ➜

Другие ресурсы