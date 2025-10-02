Компенсация Инженер-программист in Saint Petersburg Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.9M за year для L7 до RUB 5.58M за year для L13. Медианный yearный компенсационный пакет in Saint Petersburg Metro Area составляет RUB 3.32M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность