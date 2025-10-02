Компенсация Инженер-программист in Moscow Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.84M за year для L7 до RUB 6.15M за year для L14. Медианный yearный компенсационный пакет in Moscow Metro Area составляет RUB 3.87M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность