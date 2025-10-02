Каталог компаний
Sberbank
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Moscow Metro Area

Sberbank Инженер-программист Зарплаты в Moscow Metro Area

Компенсация Инженер-программист in Moscow Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.84M за year для L7 до RUB 6.15M за year для L14. Медианный yearный компенсационный пакет in Moscow Metro Area составляет RUB 3.87M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
(Начальный уровень)
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Посмотреть 4 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

RUB 13.26M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на RUB 2.49M+ (иногда RUB 24.87M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в Sberbank?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Инженер мобильной разработки

Фронтенд-разработчик

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

DevOps-инженер

Инженер надёжности сайта

Системный инженер

Адвокат разработчиков

Научный сотрудник

Инженер ИИ

Часто задаваемые вопросы

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Инженер-программист در Sberbank in Moscow Metro Area برابر کل دستمزد سالانه RUB 7,776,978 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Sberbank برای نقش Инженер-программист in Moscow Metro Area برابر RUB 4,139,915 است.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Sberbank не найдены

Похожие компании

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Все компании ➜

Другие ресурсы