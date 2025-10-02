Компенсация Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.63M за year для L7 до RUB 2.48M за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in Moscow Metro Area составляет RUB 2.11M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
