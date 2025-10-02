Компенсация Специалист по данным in Saint Petersburg Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.31M за year для L7 до RUB 2.7M за year для L10. Медианный yearный компенсационный пакет in Saint Petersburg Metro Area составляет RUB 1.49M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
