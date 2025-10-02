Каталог компаний
Компенсация Специалист по данным in Saint Petersburg Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.31M за year для L7 до RUB 2.7M за year для L10. Медианный yearный компенсационный пакет in Saint Petersburg Metro Area составляет RUB 1.49M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в Sberbank in Saint Petersburg Metro Area составляет RUB 3,138,226 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sberbank для позиции Специалист по данным in Saint Petersburg Metro Area составляет RUB 2,012,002.

Другие ресурсы