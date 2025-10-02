Компенсация Специалист по данным in Moscow Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.8M за year для L7 до RUB 6.45M за year для L13. Медианный yearный компенсационный пакет in Moscow Metro Area составляет RUB 4.1M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
