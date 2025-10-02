Компенсация Аналитик данных in Moscow Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.57M за year для L7 до RUB 4.94M за year для L11. Медианный yearный компенсационный пакет in Moscow Metro Area составляет RUB 2.83M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
