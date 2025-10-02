Компенсация Бизнес-аналитик in Moscow Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.98M за year для L7 до RUB 4.19M за year для L11. Медианный yearный компенсационный пакет in Moscow Metro Area составляет RUB 2.63M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
