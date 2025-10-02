Каталог компаний
Sberbank
Sberbank Бизнес-аналитик Зарплаты в Moscow Metro Area

Компенсация Бизнес-аналитик in Moscow Metro Area в Sberbank составляет от RUB 1.98M за year для L7 до RUB 4.19M за year для L11. Медианный yearный компенсационный пакет in Moscow Metro Area составляет RUB 2.63M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sberbank. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Sberbank?

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Бизнес-аналитик at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 4,757,188. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Бизнес-аналитик role in Moscow Metro Area is RUB 2,700,624.

Другие ресурсы