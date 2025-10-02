Каталог компаний
Sauce Labs Инженер-программист Зарплаты в Warsaw Metropolitan Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Warsaw Metropolitan Area в Sauce Labs составляет PLN 355K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sauce Labs. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общая сумма в год
PLN 355K
Уровень
Staff
Оклад
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Sauce Labs?

PLN 600K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 524,376 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sauce Labs для позиции Инженер-программист in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 330,524.

