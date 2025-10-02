Каталог компаний
Satispay Инженер-программист Зарплаты в Ann Arbor, MI Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Ann Arbor, MI Area в Satispay составляет $51.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Satispay. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Satispay
Software Engineer
Milan, MI
Общая сумма в год
$51.2K
Уровень
L4
Оклад
$46.4K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$4.9K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Satispay?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Satispay Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Satispay in Ann Arbor, MI Area составляет $62,942 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Satispay для позиции Инженер-программист in Ann Arbor, MI Area составляет $46,752.

