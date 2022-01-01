Каталог компаний
Sasken Technologies
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Sasken Technologies Зарплаты

Зарплата Sasken Technologies варьируется от $11,925 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $99,500 для Инженер-аппаратчик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Sasken Technologies. Последнее обновление: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер-программист
Median $11.9K
Инженер-аппаратчик
$99.5K
Венчурный капиталист
$33.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Sasken Technologies — Инженер-аппаратчик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $99,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sasken Technologies составляет $33,485.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Sasken Technologies не найдены

Похожие компании

  • Flipkart
  • Lyft
  • Intuit
  • Google
  • Tesla
  • Все компании ➜

Другие ресурсы