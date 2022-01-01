САП Зарплаты

Зарплата SAP варьируется от $23,270 общей компенсации в год для Копирайтер в нижнем диапазоне до $487,550 для Менеджер бизнес-операций в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников САП. Последнее обновление: 11/15/2025
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В SAP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.40% ежегодно)
20%
ГОД 1
40%
ГОД 2
40%
ГОД 3
В SAP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
40% переходит в собственность в 2nd-ГОД (40.00% ежегодно)
40% переходит в собственность в 3rd-ГОД (40.00% ежегодно)
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
34%
ГОД 3
В SAP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.25% ежеквартально)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)
34% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.50% ежеквартально)
