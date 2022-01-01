САП Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата SAP варьируется от $23,270 общей компенсации в год для Копирайтер в нижнем диапазоне до $487,550 для Менеджер бизнес-операций в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников САП. Последнее обновление: 11/15/2025

Программный инженер
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend-разработчик

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Продакшн-инженер

DevOps-инженер

AI-инженер

Продукт-дизайнер
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX-дизайнер

Продажи
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Менеджер по работе с клиентами

Дата-сайентист
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Продукт-менеджер
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Маркетинг
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Архитектор решений
T3 $46K
T4 $74.9K

Архитектор данных

Облачный архитектор

Менеджер по разработке ПО
Median $78.4K
Консультант по управлению
Median $82.5K
Проектный менеджер
Median $143K
Успех клиентов
Median $128K
Менеджер технических программ
Median $120K
Управление персоналом
Median $57.7K
Инженер по продажам
Median $114K
Бизнес-аналитик
Median $74.9K
IT-специалист
Median $82.8K
Бухгалтер
$39.1K
Административный помощник
$74.5K
Бизнес-операции
$162K
Менеджер бизнес-операций
$488K
Развитие бизнеса
$40.9K
Руководитель аппарата
$160K
Копирайтер
$23.3K
Обслуживание клиентов
$76.5K
Операции обслуживания клиентов
$53.8K
Аналитик данных
$110K
Менеджер по анализу данных
$238K
Менеджер по объектам
$80K
Графический дизайнер
$104K
Инженер по аппаратному обеспечению
$136K
Юридический отдел
$271K
Менеджер по продуктовому дизайну
$296K
Программный менеджер
$128K
Рекрутер
$199K
Операции по доходам
$95.2K
Аналитик по кибербезопасности
$81.1K
Система вознаграждений
$83.3K
UX-исследователь
$95.3K
Венчурный капиталист
$121K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В SAP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.40% ежегодно)

20%

ГОД 1

40%

ГОД 2

40%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В SAP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 40% переходит в собственность в 2nd-ГОД (40.00% ежегодно)

  • 40% переходит в собственность в 3rd-ГОД (40.00% ежегодно)

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В SAP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 34% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.50% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в SAP — Менеджер бизнес-операций at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $487,550. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SAP составляет $114,363.

Другие ресурсы