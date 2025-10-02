Компенсация Инженер-программист in Greater Seattle Area в SAP Concur составляет от $130K за year для T2 до $243K за year для T4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Seattle Area составляет $185K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SAP Concur. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
