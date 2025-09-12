Santander Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Santander варьируется от $27,604 общей компенсации в год для Дата-сайентист в нижнем диапазоне до $355,215 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Santander. Последнее обновление: 11/15/2025

Бухгалтер
$31.9K
Дата-сайентист
$27.6K
Финансовый аналитик
$32.3K

Инвестиционный банкир
$59.4K
Консультант по управлению
$355K
Продукт-менеджер
$76.2K
Программный инженер
$43.1K
Менеджер по разработке ПО
$218K
Самая высокооплачиваемая позиция в Santander — Консультант по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $355,215. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Santander составляет $51,236.

