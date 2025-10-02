Каталог компаний
Santander UK Инженер-программист Зарплаты в Greater London Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater London Area в Santander UK составляет £96.8K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Santander UK. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£96.8K
Уровень
L5
Оклад
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Santander UK?

£121K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Santander UK in Greater London Area составляет £181,902 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Santander UK для позиции Инженер-программист in Greater London Area составляет £110,414.

