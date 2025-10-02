Каталог компаний
Santander Bank
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Warsaw Metropolitan Area

Santander Bank Инженер-программист Зарплаты в Warsaw Metropolitan Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Warsaw Metropolitan Area в Santander Bank составляет PLN 191K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Santander Bank. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общая сумма в год
PLN 191K
Уровень
L2
Оклад
PLN 191K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Santander Bank?

PLN 600K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на PLN 113K+ (иногда PLN 1.13M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Santander Bank in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 384,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Инженер-программист role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 190,903.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Santander Bank не найдены

Похожие компании

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Все компании ➜

Другие ресурсы