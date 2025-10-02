Каталог компаний
Santander Bank Инженер-программист Зарплаты в Greater Sao Paulo

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Sao Paulo в Santander Bank составляет R$126K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Santander Bank. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Общая сумма в год
R$126K
Уровень
L2
Оклад
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$28.1K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Santander Bank?

R$880K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Santander Bank in Greater Sao Paulo составляет R$224,268 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Santander Bank для позиции Инженер-программист in Greater Sao Paulo составляет R$127,167.

