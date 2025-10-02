Каталог компаний
Santander Bank
Медианный компенсационный пакет Инвестиционный банкир in New York City Area в Santander Bank составляет $245K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Santander Bank. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Общая сумма в год
$245K
Уровень
Vice President
Оклад
$185K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$60K
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Santander Bank?

$160K

Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инвестиционный банкир в Santander Bank in New York City Area составляет $330,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Santander Bank для позиции Инвестиционный банкир in New York City Area составляет $245,000.

Другие ресурсы