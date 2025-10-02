Каталог компаний
S&P Global
  • India

S&P Global Менеджер по разработке ПО Зарплаты в India

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in India в S&P Global составляет ₹6.7M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах S&P Global. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Общая сумма в год
₹6.7M
Уровень
13
Оклад
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
13 Лет
Лет опыта
13 Лет
Какие карьерные уровни в S&P Global?

₹13.95M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В S&P Global RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.50% раз в полгода)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в S&P Global in India составляет ₹14,170,120 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в S&P Global для позиции Менеджер по разработке ПО in India составляет ₹5,630,786.

Другие ресурсы