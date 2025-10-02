Компенсация Инженер-программист in United States в S&P Global составляет от $125K за year для L8 до $284K за year для L13. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $138K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах S&P Global. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В S&P Global RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.50% раз в полгода)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.50% раз в полгода)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.50% раз в полгода)
Включенные должностиПредложить новую должность