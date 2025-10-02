Каталог компаний
S&P Global Инженер-программист Зарплаты в Philadelphia Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Philadelphia Area в S&P Global составляет $180K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах S&P Global. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
S&P Global
Software Engineer
Philadelphia, PA
Общая сумма в год
$180K
Уровень
L11
Оклад
$165K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
12 Лет
Какие карьерные уровни в S&P Global?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В S&P Global RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.50% раз в полгода)



Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в S&P Global in Philadelphia Area составляет $275,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в S&P Global для позиции Инженер-программист in Philadelphia Area составляет $183,000.

Другие ресурсы