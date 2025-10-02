Компенсация Инженер-программист in Greater London Area в S&P Global составляет £59.5K за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater London Area составляет £63K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах S&P Global. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В S&P Global RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.50% раз в полгода)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.50% раз в полгода)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.50% раз в полгода)
