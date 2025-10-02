Каталог компаний
S&P Global
Компенсация Инженер-программист in Greater Toronto Area в S&P Global составляет от CA$78.1K за year для L8 до CA$104K за year для L10. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Toronto Area составляет CA$92.7K.

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L8
Software Developer I(Начальный уровень)
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на CA$42.2K+ (иногда CA$422K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В S&P Global RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.50% раз в полгода)



Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в S&P Global in Greater Toronto Area составляет CA$120,766 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в S&P Global для позиции Инженер-программист in Greater Toronto Area составляет CA$90,896.

Другие ресурсы