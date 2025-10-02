Компенсация Инженер-программист in Greater Delhi Area в S&P Global составляет от ₹1.28M за year для L8 до ₹2.2M за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Delhi Area составляет ₹2.03M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах S&P Global. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L8
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В S&P Global RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.50% раз в полгода)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.50% раз в полгода)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.50% раз в полгода)
