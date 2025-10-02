Каталог компаний
S&P Global
Компенсация Специалист по данным in India в S&P Global составляет от ₹838K за year для L8 до ₹1.92M за year для L10. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.61M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах S&P Global. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В S&P Global RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.50% раз в полгода)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в S&P Global in India составляет ₹3,481,872 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в S&P Global для позиции Специалист по данным in India составляет ₹2,505,295.

Другие ресурсы