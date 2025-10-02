Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах S&P Global. Последнее обновление: 10/2/2025
Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В S&P Global RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.50% раз в полгода)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.50% раз в полгода)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.50% раз в полгода)