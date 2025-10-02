Каталог компаний
S&P Global
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Аналитик данных

  • Все зарплаты Аналитик данных

  • New York City Area

S&P Global Аналитик данных Зарплаты в New York City Area

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах S&P Global. Последнее обновление: 10/2/2025

Нам нужно всего 4 еще Аналитик данных заявок в S&P Global чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В S&P Global RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.50% раз в полгода)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Аналитик данных предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в S&P Global in New York City Area составляет $100,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в S&P Global для позиции Аналитик данных in New York City Area составляет $80,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в S&P Global не найдены

Похожие компании

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Все компании ➜

Другие ресурсы