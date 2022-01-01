Каталог компаний
S&P Global
S&P Global Зарплаты

Зарплата S&P Global варьируется от $4,029 общей компенсации в год для Маркетинговые операции в нижнем диапазоне до $335,168 для Корпоративное развитие в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников S&P Global. Последнее обновление: 10/25/2025

Инженер-программист
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Продуктовый менеджер
Median $89.4K
Менеджер по разработке ПО
Median $290K

Аналитик данных
Median $12K
Специалист по данным
Median $160K
Бизнес-аналитик
Median $170K
Архитектор решений
Median $205K

Data Architect

Бухгалтер
$111K
Бизнес-операции
$124K
Корпоративное развитие
$335K
Успех клиентов
$89.6K
Менеджер по работе с данными
$53.8K
Финансовый аналитик
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Консультант по управлению
$90.8K
Маркетинг
$89.6K
Маркетинговые операции
$4K
Продуктовый дизайнер
$104K
Менеджер программ
$52.8K
Менеджер проектов
$55K
Продажи
$270K
Инженер по продажам
$109K
Технический менеджер программ
$155K
График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В S&P Global RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.50% раз в полгода)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.50% раз в полгода)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в S&P Global — Корпоративное развитие at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $335,168. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в S&P Global составляет $89,550.

