Компенсация Технический менеджер программ in Albuquerque-Santa Fe Area в Sandia National Labs составляет $205K за year для Distinguished Member of Technical Staff. Медианный yearный компенсационный пакет in Albuquerque-Santa Fe Area составляет $200K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sandia National Labs. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
