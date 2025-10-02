Компенсация Инженер-программист in San Francisco Bay Area в Sandia National Labs составляет $203K за year для Senior Member of Technical Staff. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $212K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sandia National Labs. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
