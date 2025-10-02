Компенсация Инженер-программист in Albuquerque-Santa Fe Area в Sandia National Labs составляет от $121K за year для Member of Technical Staff до $169K за year для Principal Member of Technical Staff. Медианный yearный компенсационный пакет in Albuquerque-Santa Fe Area составляет $125K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sandia National Labs. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
