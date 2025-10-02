Каталог компаний
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Зарплаты в Albuquerque-Santa Fe Area

Медианный компенсационный пакет Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area в Sandia National Labs составляет $165K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sandia National Labs. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Общая сумма в год
$165K
Уровень
-
Оклад
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Лет в компании
15 Лет
Лет опыта
15 Лет
$160K

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role in Albuquerque-Santa Fe Area is $160,000.

