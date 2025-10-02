Каталог компаний
Sandia National Labs
Sandia National Labs Инженер-механик Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-механик in San Francisco Bay Area в Sandia National Labs составляет $212K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sandia National Labs. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Общая сумма в год
$212K
Уровень
Senior Technical Staff Member
Оклад
$212K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Sandia National Labs?

$160K

Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Sandia National Labs in San Francisco Bay Area составляет $263,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sandia National Labs для позиции Инженер-механик in San Francisco Bay Area составляет $148,000.

