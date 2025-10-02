Компенсация Инженер-программист in Portugal в Salsify составляет €54.9K за year для Software Engineer 2. Медианный yearный компенсационный пакет in Portugal составляет €52.6K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Salsify. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Salsify Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)