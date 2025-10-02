Каталог компаний
Salsify
Salsify Инженер-программист Зарплаты в Greater Boston Area

Компенсация Инженер-программист in Greater Boston Area в Salsify составляет от $187K за year для Senior Software Engineer 3 до $209K за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Boston Area составляет $205K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Salsify. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Salsify Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Salsify in Greater Boston Area составляет $237,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Salsify для позиции Инженер-программист in Greater Boston Area составляет $173,000.

Другие ресурсы