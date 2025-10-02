Каталог компаний
Sales Marker Инженер-программист Зарплаты в Greater Tokyo Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Tokyo Area в Sales Marker составляет ¥7.85M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sales Marker. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Sales Marker
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Общая сумма в год
¥7.85M
Уровень
Senior
Оклад
¥7.85M
Stock (/yr)
¥0
Бонус
¥0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Sales Marker?

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Sales Marker in Greater Tokyo Area составляет ¥8,043,219 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sales Marker для позиции Инженер-программист in Greater Tokyo Area составляет ¥7,853,950.

Другие ресурсы