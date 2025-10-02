Каталог компаний
SailPoint
SailPoint Менеджер по разработке ПО Зарплаты в Greater Austin Area

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Greater Austin Area в SailPoint составляет $250K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SailPoint. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Общая сумма в год
$250K
Уровень
hidden
Оклад
$250K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в SailPoint?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В SailPoint RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Менеджер по разработке ПО at SailPoint in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $420,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SailPoint for the Менеджер по разработке ПО role in Greater Austin Area is $229,000.

