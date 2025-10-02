Каталог компаний
SailPoint
SailPoint Инженер-программист Зарплаты в Mexico

Компенсация Инженер-программист in Mexico в SailPoint составляет от MX$1.13M за year для L3 до MX$1.28M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Mexico составляет MX$1.21M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SailPoint. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Associate Software Engineer(Начальный уровень)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В SailPoint RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

