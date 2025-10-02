Компенсация Инженер-программист in Mexico в SailPoint составляет от MX$1.13M за year для L3 до MX$1.28M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Mexico составляет MX$1.21M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SailPoint. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В SailPoint RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
