  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Greater Austin Area

SailPoint Инженер-программист Зарплаты в Greater Austin Area

Компенсация Инженер-программист in Greater Austin Area в SailPoint составляет от $100K за year для L2 до $211K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Austin Area составляет $142K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SailPoint. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Associate Software Engineer(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В SailPoint RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в SailPoint in Greater Austin Area составляет $243,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SailPoint для позиции Инженер-программист in Greater Austin Area составляет $141,000.

