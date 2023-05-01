Справочник компаний
Safe Security
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Safe Security Зарплаты

Диапазон зарплат Safe Security варьируется от $59,467 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $172,354 для Инженер по продажам на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Safe Security. Последнее обновление: 8/15/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $59.5K
Специалист по данным
$164K
Менеджер по продукту
$71.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Инженер по продажам
$172K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Safe Security, — это Инженер по продажам at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $172,354. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Safe Security, составляет $118,021.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Safe Security

Связанные компании

  • Square
  • PayPal
  • Lyft
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы