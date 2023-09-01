Справочник компаний
Russian Post
Russian Post Зарплаты

Диапазон зарплат Russian Post варьируется от $14,654 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $80,468 для Менеджер по продукту на верхнем конце.

$160K

Специалист по данным
$14.7K
Инженер по аппаратному обеспечению
$24.8K
Маркетинг
$62.1K

Менеджер по продукту
$80.5K
Инженер-программист
$35.9K
Технический руководитель программы
$66.9K
FAQ

The highest paying role reported at Russian Post is Менеджер по продукту at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $80,468. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Russian Post is $48,977.

Другие ресурсы