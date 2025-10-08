Каталог компаний
Rover.com Фулстек-разработчик Зарплаты в Greater Seattle Area

Медианный компенсационный пакет Фулстек-разработчик in Greater Seattle Area в Rover.com составляет $229K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rover.com. Последнее обновление: 10/8/2025

Медианный пакет
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Общая сумма в год
$229K
Уровень
L3
Оклад
$229K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
20 Лет
Какие карьерные уровни в Rover.com?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Rover.com in Greater Seattle Area составляет $449,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rover.com для позиции Фулстек-разработчик in Greater Seattle Area составляет $159,524.

