    • О компании

    Rooter-Man is a global franchisor of plumbing and drain cleaning services, with 638 active franchises. The company's headquarters is in Billerica, MA. Visit their website for franchise information.

    https://rooterman.com
    Веб-сайт
    1970
    Год основания
    751
    Количество сотрудников
    $100M-$250M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

