Root Insurance Зарплаты

Зарплата Root Insurance варьируется от $76,500 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $270,970 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Root Insurance. Последнее обновление: 9/18/2025

$160K

Специалист по данным
Median $120K
Продуктовый менеджер
Median $145K
Инженер-программист
Median $161K

Менеджер по разработке ПО
Median $230K
Аналитик данных
$76.5K
Графический дизайнер
$95.2K
Управление персоналом
$271K
Маркетинг
$159K
Инженер-механик
$86.7K
Продуктовый дизайнер
$133K
Рекрутер
$86.7K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Root Insurance RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Медіанна річна загальна компенсація в Root Insurance складає $133,280.

